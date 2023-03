Tom Pidcock (23) verschijnt zaterdag aan de start van de Primavera met een grote vis in zijn achterzak. De Brit uit Leeds trok met een solo à la Pogacar de Strade Bianche naar zich toe. De druk is dus van de ketel en dat maakt hem alleen maar gevaarlijker. “De Strade winnen was de grootste stap die ik al zette.”