Khvicha ‘Kvaradona’ Kvaratskhelia is de nieuwste sensatie in het voetbal: “Op hem verdedigen is even moeilijk als zijn naam uitspreken”

Het meest verrassende voetbalsprookje van dit seizoen is zonder twijfel dat van Khvicha Kvaratskhelia. De amper 22-jarige Georgiër was voor dit seizoen nog een totale onbekende, maar wordt nu “de opwindendste voetballer van deze planeet” genoemd. Niemand twijfelt er nog aan dat de man die ooit nog in beeld was bij AA Gent zijn club Napoli een eerste titel in 33 jaar gaat bezorgen. Maar eerst nog even afrekenen met Frankfurt in de Champions League vanavond.