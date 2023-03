Onderweg naar Istanbul spookte er een Ian Dury-song door mijn hoofd. Niet zijn bekendste ‘Seks & drugs & rock ’n roll’. AA Gent is nooit het eerste, zelden het laatste. Wel ‘Reasons to be cheerful (Part 3)’. Redenen om blij te zijn. Waarom de Buffalo’s aan de oevers van de Bosporus toch een spatje hoop mogen koesteren.