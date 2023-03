Wat een fenomeen: Erling Haaland vernedert RB Leipzig en brengt Manchester City met vijf (!) goals naar de kwartfinale van de Champions League

Wat een fenomeen. Erling Haaland (22) bracht Manchester City bijna in z’n eentje naar de kwartfinale van de Champions League. Vijf goals in 57 minuten maakte hij in de 7-0-zege tegen RB Leipzig. Ook Kevin De Bruyne pikte zijn goaltje mee.

Acht schoten. Alle acht waren ze op doel. Vijf (!) ervan vlogen binnen. Ziedaar het ongelofelijke uur van Erling Haaland tegen RB Leipzig samengevat. Daarna gunde trainer Pep Guardiola hem een applausvervanging. Zelden was die zo terecht.

Haaland rolde bijna in zijn eentje RB Leipzig op, in wat vooraf een moeilijke wedstrijd werd genoemd door de 1-1 uit de heenwedstrijd. Dat was buiten een superdag van de Noorse spits gerekend. Al bij de rust had hij zijn vijfde hattrick dit seizoen beet.

Eerst trapte hij een licht gegeven strafschop na tussenkomst van de VAR laag in de rechterbenedenhoek voorbij Leipzig-doelman Blasmych. Het zijnet trilde, beter kan een penalty niet getrapt worden.

© Getty Images

© REUTERS

Amper een minuut later zette hij diezelfde Blasmych zo onder druk dat die pardoes in de voeten van City trapte. Via Haaland kwam de bal bij Kevin De Bruyne. Onze landgenoot poeierde de bal op de lat, maar in de rebound was de onvermijdelijke Haaland daar opnieuw om binnen te koppen. De 3-0 was een binnentikker nadat een kopbal van Dias op de lijn bleef rollen.

In de tweede helft ging de grote Haaland-show gewoon door. Eerst maakte Gündogan er nog 4-0 van, maar de volgende twee goals waren weer voor de rekening van Haaland. Met zijn atletisch vermogen en zijn gave om op de juiste plaats te staan, voetbalde hij Leipzig de vernieling in.

© AP

En intussen schot hij zichzelf de geschiedenisboeken in. Alleen Messi in 2012 en Luiz Adriano in 2014 maakten eerder al eens vijf goals in één Champions League-wedstrijd. Beiden hadden daar bovendien meer minuten voor nodig dan Haaland tegen Leipzig. Ongelofelijk.

33 goals in 25 Champions League-wedstrijden telt de 22-jarige Noor al in zijn nog jonge carrière. Ook een record, want niemand bereikte dat aantal ooit in minder wedstrijden. Zijn 39ste goal al trouwens dit seizoen. U begrijpt: Haaland kan cijfers van een andere planeet voorleggen. In het Etihad Stadium smulden de supporters als nooit tevoren van de vijfklapper van de spits. En dat terwijl sommige buitenlandse analisten dit seizoen nog twijfelden aan zijn meerwaarde voor Manchester City.

Ook de Bruyne maakt indruk

Ook Kevin De Bruyne werkte overigens een goede wedstrijd af. Onze landgenoot stond in de basis nadat hij afgelopen weekend slechts elf minuten mocht invallen. Pep Guardiola prikkelde KDB vooraf nog door te zeggen dat hij de simpele dingen beter moest doen, de Rode Duivel diende zijn trainer met de voeten van antwoord. In het absolute slot maakte De Bruyne de vernedering voor Leipzig compleet met het zevende doelpunt voor City. Wat een avond voor de Citizens. Bondscoach Domenico Tedesco zal het graag gezien hebben.

© Getty Images

© AP