Fosformunitie afgevuurd op Tsjasiv Jar bij Bachmoet

De Russen hebben witte fosfor ingezet als brandmunitie in een onbewoonde zone in Tsjasiv Jar, dicht bij Bachmoet in het oosten van Oekraïne. Dat hebben journalisten van het Franse nieuwsagentschap AFP vastgesteld.

Twee projectielen zijn met een interval van vijf minuten afgevuurd, rond 16.45 uur (15.45 uur Belgische tijd), op een weg die van het zuiden van Tsjasiv Jar naar Bachmoet leidt.

Het gefluit van de twee projectielen werd telkens gevolgd door de explosies van submunities, die een massa kleine witte gloeiende fosforbolletjes loslieten. Op de grond staken de brandbommen de vegetatie aan elke kant van de weg in brand, verspreid over de oppervlakte van een voetbalveld.

AFP kon niet zeggen of het doelwit een stelling of kamp van de Oekraïense troepen was, maar een groene bestelwagen met een wit kruis, teken van het Oekraïense leger, stond aan een weg in het getroffen gebied. De eerste woningen bevinden zich op ongeveer 200 meter van de grens van het getroffen gebied.

De Conventies van Genève verbieden het gebruik van fosfor in burgerzones, maar niet tegen militaire doelwitten.

