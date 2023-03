Bestuurder van peperdure BMW vergist zich tot tweemaal toe van pedaal en rijdt water in

Een doodnormaal manoeuvre is maandag fout afgelopen bij een man in het Chinese Sanya. De bestuurder wilde zijn parkeerplek verlaten, maar reed naar achteren in plaats van naar voor. De wagen kwam zo nét niet in het water terecht en trok de aandacht van verschillende omstanders. Zij probeerden hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De man duwde opnieuw de verkeerde pedaal in en belandde volledig in het water.