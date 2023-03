Jürgen Klopp gelooft in mirakel voor Liverpool in Madrid: “We gaan het proberen”

Jürgen Klopp gelooft nog in de kansen van zijn Liverpool tegen Real Madrid, ondanks de 2-5 nederlaag in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. “Als er ook maar één procent kans is, wil ik die graag nemen”, zei de 55-jarige trainer dinsdagavond in Madrid.

“We zijn hier en staan tegenover een extreem sterke tegenstander. We zullen proberen om de wedstrijd te winnen. En hoe moeilijk het ook is, ik geloof dat het mogelijk is”, vertelde Klopp.

De Engelsen moeten woensdagavond in de terugwedstrijd met drie doelpunten verschil winnen om in ieder geval al door te gaan naar verlengingen.

“Ik denk dat honderd procent van de mensen in deze zaal denkt dat we geen kans maken. En als ik de enige ben die er een beetje in gelooft, dan is dat oké”, aldus Klopp nog. “Het is voetbal en we zullen het proberen.”