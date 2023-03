Kevin De Bruyne antwoordt met de voeten: Rode Duivel knalt staalhard op de lat, Erling Haaland scoort in de rebound

Nee, in bloedvorm verkeerde Kevin De Bruyne de voorbije weken niet. De Rode Duivel zat zelfs verschillende keren op de bank bij Manchester City. Maar in de terugwedstrijd in de 1/8ste finales van de Champions League liet De Bruyne zich meteen zien, met een paar gevaarlijke passes én een kanonschot tegen de dwarsligger waarna Erling Haaland de 2-0 scoorde tegen RB Leipzig.