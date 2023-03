Nieuwerkerken heeft nu ook een pakjesautomaat

Pakjes ophalen en versturen is niet altijd eenvoudig in Nieuwerkerken. Het bpost-kantoor is immers maar zo’n 24 uur per week open. Maar voortaan kunnen inwoners 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht bij de nieuwe pakjesautomaat. “Onze burgers hebben nu de mogelijkheid om de klok rond pakjes op te halen én te versturen. Ook voor onze handelaars biedt deze automaat heel wat voordelen” zo reageert burgemeester Dries Deferm (cd&v). De pakjesautomaat kreeg een plek aan de Nieuwesteenweg en staat aan de parking van het Sociaal Huis, schuin tegenover het bpost-kantoor. Wie online shopt, kan dus nu kiezen voor levering in die pakjesautomaat. Om daar dan het pakje op te halen, is de app ‘My bpost’ nodig, want de automaat is een kleiner model zonder scherm of barcodelezer. Via de app kan het deurtje dan worden geopend om het pakje af te halen. Ook het verzenden van pakjes is mogelijk, zowel nieuwe zendingen, als retours.De pakjesautomaat biedt nog een ander voordeel. De gemeente en bpost willen immers de ecologische voetafdruk steeds verder verkleinen. Leveringen bestemd voor de automaat worden gebundeld en in één stop afgeleverd. Dat kan volgens bpost leiden tot 30% minder CO2-uitstoot. len