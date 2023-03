Stadsbestuur Leuven verbiedt TikTok op werkgsm’s

TikTok is een Chinees sociaal medium. Er groeit wantrouwen tegen het populaire kanaal. De Vlaamse en de federale overheid hebben hun personeelsleden al het verbod opgelegd om TikTok op hun werk-gsm’s te gebruiken.

Met het verbod nu volgt de stad het advies van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) aan de lokale besturen. "De algemeen directeur heeft een mail gestuurd met de uitdrukkelijke vraag om TikTok op de werk-gsm niet te gebruiken", legt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) uit. "Dat is zowel aan de leden van het bestuur als aan de medewerkers gevraagd. "Met het verbod op TikTok willen we het risico verminderen dat de gsm's besmet raken met virussen met als mogelijk gevolg dat ook het netwerk van de stad wordt aangetast. In december hebben we zelf de impact van cybercriminaliteit ervaren, toen ons netwerk werd gehackt. Met het bannen van TikTok op de werk-gsm's willen we als stad ook een voorbeeldfunctie vervullen en de mensen bewust maken voor de risico's die met het gebruik van het internet verbonden zijn. Sinds de hacking heeft de stad extra geïnvesteerd in IT-infrastructuur en in (beveiligings)software.

Cyberaanval Diest heeft stevig prijskaartje van meer dan 700.000 euro: “Groot deel gaat naar extra investeringen om veiligheid te verhogen”. — © ROBtv

Ook Leuven neemt maatregelen. “Op advies van het Centrum voor Cybersecurity hebben we onze medewerkers gevraagd om voorzichtig te zijn en voorlopig TikTok van hun werk-gsm te verwijderen”, aldus burgemeester Ridouani (Vooruit).

Het stadsbestuur van Tienen heeft beslist dat op toestellen die door de stad worden beheerd en eigendom zijn van de stad de TikTok-app automatisch zal verwijderd worden uit voorzorg, moest deze geïnstalleerd zijn. De toegang tot TikTok zal via de wifi en bekabelde netwerken van de stad geblokkeerd worden. “Medewerkers kunnen de app blijven gebruiken, maar op toestellen die geen toegang hebben tot het netwerk van de stad”, klinkt het.

Burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten (Open VLD) laat weten dat de stad bezig is met een beleid uit te werken dat in lijn ligt met dat van Vlaanderen.