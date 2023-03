Prinses Elisabeth en koningin Mathilde starten Egyptereis vol symboliek in het paleis van een Belg

Kroonprinses Elisabeth en koningin Mathilde zijn dinsdag in de Egyptische hoofdstad Caïro aangekomen. Hun werkbezoek van drie dagen aan Egypte begonnen ze met een bezoek aan een tentoonstelling over de Egyptereizen van koningin Elisabeth (1876-1965), de betovergrootmoeder van prinses Elisabeth. De officiële reis van koningin Mathilde en prinses Elisabeth is immers een eerbetoon aan de echtgenote van koning Albert I. Zij bezocht meerdere keren Egypte. Een van haar reizen vond exact 100 jaar geleden plaats.

Koningin Mathilde en prinses Elisabeth hebben rond 17 uur plaatselijke tijd (16 uur Belgische tijd) de tentoonstelling in het paleis van Baron Empain officieel geopend. De titel van de expo is ‘1923-2023: koningin Elisabeth van België in Egypte’ en zal een maand te zien zijn.

Het gebouw waar de tentoonstelling gewijd aan de derde koningin der Belgen plaatsvindt, is niet toevallig het paleis van Baron Empain. Dat is een van de belangrijkste gebouwen in Heliopolis, een wijk in het noordoosten van Caïro op de weg naar de luchthaven. Het is een soort van hindoetempel die in het begin van de twintigste eeuw werd gebouwd door een Belg: Édouard Empain. Het Paleis Baron Empain was tijdelijk zijn woonhuis, maar werd daarna verwaarloosd. In 2005 kocht de Egyptische overheid het op. In 2012 werd een overeenkomst gesloten tussen de Egyptische en Belgische overheid om samen het gebouw te restaureren en er een internationaal kunst- en cultuurcentrum van te maken.

Gefascineerd

Koningin Elisabeth raakte gefascineerd door Egypte en de expo laat zien dat een Egyptereis als 15-jarig meisje per cruise op de Middellandse Zee daarvan aan de basis lag. Die reis in 1891 deed ze samen met haar tante, de beroemde Sissi, keizerin Elisabeth van Oostenrijk en koningin van Hongarije. In maart 1911, toen ze net koningin van België was geworden, keerde ze terug naar Egypte, samen met koning Albert I, een privéreis. Dat zijn de eerste reizen die aan bod komen in de tentoonstelling, maar de focus ligt op haar derde reis, die in 1923. Ze kreeg toen een uitzonderlijke primeur: ze was erbij bij de officiële opening van het graf van Toetanchamon, toen net ontdekt. Zeven jaar later, in 1930 volgde er dan nog een officieel staatsbezoek aan het land.

Dinsdagavond reizen koningin Mathilde en prinses Elisabeth verder door naar Luxor. Net zoals 100 jaar geleden koningin Elisabeth en prins Leopold dat deden, zullen nu ook koningin Mathilde en prinses Elisabeth het graf van Toetanchamon bezoeken. De gelijkenissen zijn treffend. Prins Leopold en prinses Elisabeth waren/zijn allebei de volgende in lijn om staatshoofd te worden. Beiden ondernamen/ondernemen de reis op hun 21ste.

© BELGA

