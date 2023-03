Syrische president aangekomen in Moskou voor ontmoeting met Poetin

De Syrische president Bashar al-Assad is dinsdagavond laat aangekomen in de Russische hoofdstad Moskou. Woensdag heeft hij er een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin, meldt het kantoor van de Syrische president.

Volgens het Kremlin zullen de twee spreken over hun politieke, humanitaire en economische samenwerking. Rusland is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president sinds de start van de burgeroorlog in Syrië in 2011.

Russische staatsmedia melden dat Poetin en Assad elkaar voor het laatst hebben ontmoet in september 2021. Toen kwam de Syrische president ook naar Moskou.

Rusland, Turkije en Iran zien toe op het zogeheten Astana-formaat, waarbinnen vertegenwoordigers van de Syrische overheid en oppositie onderhandelen over de toekomst van het land. De drie landen hebben elk hun eigen belangen in Syrië. Rusland heeft er zo grote militaire basissen.