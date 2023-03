Herman Brusselmans vol lof over zijn zoontje: “Ik vind het fantastisch, het is zo’n tof bazeke”

Eind februari is Herman Brusselmans voor het eerst vader geworden van een zoontje, Roman. Nu hij al zo’n drie weken heeft kunnen wennen aan zijn nieuwe rol, vraagt Gert Verhulst hem in De tafel van vier wat hij nu vindt van het vaderschap. “Je hebt toch wat twijfels als je vriendin zwanger is. Hoe zal het zijn? We hebben zoveel vrijheid nu…, maar ik vind het gewoon fantastisch. Ik ben al drie weken niet buiten geweest”, klinkt het vertederd.