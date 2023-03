Honderden actievoerders roepen op tot einde van “belegering” gebouw waarin asielzoekers verblijven

“Wat de achtergrond ook is, we laten mensen niet verhongeren”, benadrukt Marie Doutrepont, een van de advocaten die het verzoek heeft ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg. “De rechtbank bevestigt dat het noodzakelijk is om toegang tot voedsel en zorg in het gebouw mogelijk te maken.”

De verenigingen legden ook uit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dinsdag opvangplaatsen had aangeboden aan asielzoekers, maar dat ze die geweigerd hebben omdat het slechts gaat om tijdelijke plaatsen die voorzien zijn voor de opvang van daklozen. “Het is niet wat ze verwachtten. Ze wilden plaatsen in het Fedasil-netwerk, wat hun rechten en een statuut garandeert”, legt Yan uit.

LEES OOK. Oplossing gevonden voor asielzoekers die gebouw van Regie der Gebouwen kraakten

De woordvoerder herinnerde er ook aan dat veel asielzoekers dinsdag weer op straat kwamen te staan ​​nadat ze uit het Paleis der Rechten waren gezet en nadat ze gedurende 28 dagen, de maximale duur van de behandeling, tijdelijke opvangplaatsen hadden gekregen.

“Bij een massale toestroom activeren we de verdeling tussen de gemeenten, het is de wet die daarin voorziet”, zegt Sotieta Ngo, directeur-generaal van de hulporganisatie CiRé. “Asielzoekers hebben recht op voedsel, medische en sociale ondersteuning. Deze rechten worden al anderhalf jaar niet gerespecteerd”, vervolgt ze.

De asielzoekers zullen het gebouw blijven bezetten, zo valt bij de verenigingen te horen.