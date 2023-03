UEFA-voorzitter verontschuldigt zich voor chaos bij Champions League-finale in Parijs

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft zijn excuses aangeboden voor de chaos met supporters die vorig jaar ontstond in aanloop naar de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Liverpool in Parijs.

“De instellingen hebben zich verontschuldigd en als je wil, zal ik mij ook verontschuldigen. Er is binnen de UEFA niemand die niet betreurt wat er is gebeurd”, vertelde Ceferin dinsdag aan het Duitse ZDF.

“Wij zaten in de VIP-sectie en wisten niet wat er gaande was. We hebben pas na de match alles vernomen. Het probleem is dat wij als UEFA geen zeggenschap hebben in het stadion, dat is voor de organisator. Maar wij hebben ook fouten gemaakt en zullen ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt”, verzekerde de Sloveen.

Vorige maand kwamen onafhankelijke onderzoekers tot de conclusie dat de UEFA de hoofdverantwoordelijke was voor wat er gebeurde buiten het Stade de France. Volgens hen werd maar net een drama vermeden.

© REUTERS

Aanvankelijk legde de Franse overheid de schuld bij de Liverpoolfans, bij wie velen met hun ticket niet binnengeraakten omdat er veel vervalsingen op de markt waren aangeboden. De supporters riskeerden in het gedrang te worden weggedrukt en bovendien zette de Franse politie traangas in.

Vorige week maakte de UEFA bekend dat alle 19.618 Liverpoolfans met tickets voor de finale worden terugbetaald.

Ceferin zei in het gesprek ook dat het onaanvaardbaar is dat Eintracht Frankfurt woensdag geen steun van supporters heeft in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Napoli. Na rellen in de heenmatch, waarbij Italiaanse fans gewond werden, besliste de lokale Italiaanse overheid geen Duitse supporters toe laten.

“Dit is niet correct en kunnen we niet aanvaarden. We moeten de regels veranderen”, benadrukte hij. Het UEFA-reglement schrijft nu voor dat clubs minstens vijf procent van de stadioncapaciteit moeten voorbehouden voor bezoekende fans.