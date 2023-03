Limburgse gemeenten verdubbelen aantal leningen om geplande investeringen te kunnen financieren

Limburg

Limburgse steden en gemeenten hebben hun aantal investeringen verdubbeld. We moeten dan ook oppassen dat de schuldenlast niet te hoog wordt, zegt de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Door de inflatie stijgen de uitgaven sneller dan de inkomsten, en krijgen de gemeenten ook meer schulden. Maar door corona hebben de gemeenten ook later in de legislatuur hun geplande projecten kunnen realiseren.