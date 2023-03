Allereerste Wijersgastheren en -gastvrouwen moeten natuurgebied De Wijers extra promoten

Limburg / Zonhoven

Limburg is vijftien Wijersgastheren en -vrouwen rijker. Drie dagen lang volgden vijftien ondernemers uit de toeristisch-recreatieve sector een opleiding. Ze werden ondergedompeld in het verhaal van natuurgebied De Wijers. De bedoeling is dat ze in de toekomst hun klanten wegwijs kunnen maken in het vijvergebied. Deze namiddag kregen ze een rondleiding bij een 158 jaar oude viskwekerij in Zonhoven.