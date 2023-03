Deze vier piepjonge koks brengen de volgende Michelinsterren naar Limburg

Limburg krijgt er dit jaar geen Michelinster bij, maar daar komt binnenkort wellicht verandering in, want een nieuwe generatie ambitieus talent staat klaar: “Elke zondag sta ik van 9 uur tot middernacht in de keuken.”

Op de Hotelschool in Hasselt bruist het van opkomend kooktalent: Eva Droogmans (17) uit Tongeren, Jason Lebens (17) uit Maasmechelen, Iris In De Braek (18) uit Elsloo en Kyllean Dhondt (17) uit Zoutleeuw zijn de paradepaardjes tussen de laatstejaars. Verkleed als Superman, Superwoman, Batman en Catwoman stapten ze woensdagochtend door de gangen van de school om de laatste honderd dagen te vieren. Maar pas wanneer ze hun kokskleding aantrekken, veranderen ze in echte superhelden.

Koffie en patisserie

Zo heeft Eva een erg indrukwekkend smakenpallet: “Vorige week werd ik nog derde in een

wedstrijd voor barista’s”, vertelt ze. “We moesten koffiesoorten uit verschillende landen puur op smaak van elkaar onderscheiden en ik deed dat vlekkeloos. Dat had ik niet verwacht, want ik drink pas sinds een paar maanden koffie.” Jason’s specialiteiten zijn dan weer bruine sauzen met wijn. “Het klinkt eenvoudig, maar er kan veel mislopen met de smaak en textuur.”

Iris voelt zich dan weer helemaal thuis in de Franse keuken: “Het is geweldig om klassieke gerechten klaar te maken, omdat je er je eigen flair aan kan geven”, legt ze uit. En in de keukens van restaurant De Fakkels in Sint-Truiden, wordt Kyllean stilaan meester in de patisserie. “Ik werk er in het weekend om ervaring op te doen” zegt hij. “Want onze studierichting Horeca biedt weinig praktijklessen.”

Amerika

Ook de andere drie koks schaven in het weekend hun kookkunsten bij. Eva draait mee bij Hoeve

De Sterappel, het restaurant van haar ouders, Iris werkt bij Kasteel Elsloo en Jason heeft een plaatsje kunnen bemachtigen in de keuken van sterrenrestaurant Vivendum in Dilsen-Stokkem. “Ik maak er de voorgerechten en spring bij waar nodig”, vertelt hij. “Elke zondag sta ik er van 9 uur tot middernacht in de keuken.”

Jason lijkt het al gemaakt te hebben als kok, maar zijn dromen zijn nog groot. “Ooit wil ik een sterrenrestaurant uitbaten in Amerika”, zegt hij vastberaden. Amerika ziet Eva niet zitten, Tongeren is voor haar mooi genoeg. Maar op een Michelinster mikt ze wel. “Ik plan om over drie jaar al in aanmerking te komen met het restaurant van mijn ouders”, vertelt ze. Iris heeft voorlopig geen sterallures. “Ik wil gewoon lekker eten maken en mensen verrassen met smaken. Of dat dan bekroond wordt met een ster of niet maakt mij niet uit.”

Uitgaan

Binnenkort beginnen de vier aan hun stage en zullen ze een maand meedraaien in een gerenommeerd sterrenrestaurant. Eva gaat aan de slag bij Slagmolen in Oudsbergen, Iris neemt

plaats achter het fornuis bij Da Vinci in Maasbracht en Kyllean verhuist even naar Ieper om bij St.-Nicolas in de keuken te staan. Kyllean is er helemaal klaar voor, want op hem kunnen ze ondanks zijn drukke tienerleven rekenen. “Ik ga graag op stap”, geeft hij toe. “Maar elke keer sta ik een paar uur na een fuif alweer terug paraat in de keuken. Dat gaat zonder problemen.”

Jason heeft al ervaring in een sterrenkeuken, maar mikt met zijn stage toch weer een trapje hoger. “Ik ga aan het werk bij De Librije in Zwolle, een driesterrenrestaurant”, vertelt hij. “Ik ben benieuwd hoe groot het verschil gaat zijn met Vivendum, dat één ster heeft.”

Crisissituaties

De perfecte kok moet volgens de vier heel wat kwaliteiten hebben: “Om goed te kunnen koken heb je vooral massa’s ervaring nodig”, zegt Jason. “Je moet fouten maken om te leren welke combinaties werken.” Volgens Kyllean kan ook creativiteit niet ontbreken. “Als kok moet je constant blijven innoveren om je gerechten interessant te houden.” Maar veel tijd om bij je keuzes stil te blijven staan heb je in de keuken niet. “Het is enorm belangrijk dat je goed kan anticiperen en het hoofd koel kan houden in crisissituaties”, zegt Eva.

Als het aan Iris ligt, brengt passie je het verst. “Als je in de keuken op de klok staat te kijken om te zien wanneer je eindelijk naar huis mag, dan is het waarschijnlijk niet de juiste job voor jou”, zegt ze. “Je moet altijd klaar staan voor je medekoks en gasten, iets wat enkel vanuit passie kan groeien.”