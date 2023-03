Wout Bru had uitnodiging voor Michelin-uitreiking bijna niet ontvangen: “Begreep er niks van”

Tijdens de uitreiking van de Michelinsterren zondag heeft Wout Bru voor de eerste keer een ster ontvangen op Belgische bodem met zijn restaurant La Bru’sserie. Maar het scheelde niet veel of de chef was niet aanwezig tijdens de ceremonie. “Er was iets misgelopen met het mailverkeer waardoor ik geen uitnodiging kreeg”, vertelt hij in Café play. “Andere chefs lieten mij weten wel al uitgenodigd te zijn waardoor ik heel zenuwachtig ben geweest. Maar eind goed al goed.”