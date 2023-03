Radja Nainggolan reageert op uitspraken gewezen Roma-baas: “Acht shotjes de avond voor de match? Ik kan er zelfs twintig drinken en matig spelen”

Radja Nainggolan heeft weer van zich laten horen. In een interview met het Italiaanse Corriere liet Il Ninja zich uit over de opmerkingen van Walter Sabatini, gewezen baas van AS Roma. Die had het over de bizarre gewoontes van Nainggolan, onze landgenoot reageerde. “Als jongetje zag ik veel af. Ik koos ervoor om nu gelukkig te zijn.”

In een openhartig interview met Corriere della Sera reageerde de 34-jarige Nainggolan, momenteel actief bij tweedeklasser SPAL, op de opmerkingen over zijn bizarre gewoontes en levensstijl. Die kwamen er van Walter Sabatini, de gewezen baas van AS Roma die Nainggolan destijds onder zijn vleugels had. “Als jongetje heb ik veel afgezien, ik kom uit een arm gezin en heb veel moeten opofferen om profvoetballer te worden”, aldus Nainggolan over zijn levensstijl. “De natuur heeft me een lichaam gegeven dat niet beïnvloed wordt door de onzin die ik heb uitgestoken. Ik koos er voor om gelukkig te zijn”, legt de gewezen Rode Duivel uit.

Sabatini portretteerde zijn gewezen poulain als niet professioneel. Hij verklaarde dat Nainggolan acht shotjes kan drinken op een avond. “Voor Radja is het leven een spelletje. Maar hij heeft ook goeie kanten. Hij is enorm extravert en zijn ploegmaats hadden hem beter in het oog moeten houden in plaats van hem te laten doen wat hij wilde.” Nainggolan reageerde bij Corriere als volgt: “Ik belde m’n vriend Walter op en zei hem dat acht drankjes niet veel zijn. Ik kan er ook twintig nuttigen, maar dan sta ik de dag erna matig te spelen.”

Nainggolan kwam bij Corriere ook nog even terug op z'n pijnlijke afscheid bij Antwerp.

Il Ninja kwam ook nog even terug op het pijnlijke afscheid bij Antwerp. “Ik was inderdaad fout door een elektrische sigaret te roken op de bank, maar een mens maakt fouten. Hoe ze mij behandeld hebben, als een parasiet, dat kan niet. Ik kan hen niet vergeven.”