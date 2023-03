Houthalenaar riskeert celstraf voor belagen OCMW-personeel en burgemeester Yzermans

De Hasseltse correctionele rechtbank is geen onbekend terrein voor de man. Enkele jaren geleden daagde hij erop als slachtoffer nadat hij een pak rammel had gekregen. Doordat het glas van zijn bril sneuvelde, raakte hij blind aan een oog. De beklaagdenbank is hem eveneens onbekend. In februari liep hij al 20 maanden cel voorwaardelijk voor cocaïnehandel op. Dinsdag was het opnieuw prijs. Nu moest hij zich verantwoorden na een huisvestingsproblemen. Het OCMW-personeel moest het daarop ontgelden. Ook het schepencollege moest er met vele telefoontjes aan geloven, net als burgemeester Yzermans. In oktober 2021 stond hij dan weer op de ruiten van het NAC of het stadhuis van Houthalen-Helchteren te timmeren. De burgemeester en een bewakingsagenten kregen tal van verwijten naar het hoofd geslingerd toen ze tussenkwamen. Daarnaast vond de zestiger het ook nodig om tijdens de eerste minuten van 2022 meerdere keren naar de hulpdiensten te bellen omdat er vuurwerk werd afgestoken. Tot slot was er nog de tenlastelegging voor inbreuken op de wapenwet. Op 1 juni 2022 viseerde hij met een golfstick een automobiliste die naar eigen zeggen iets te dicht langs zijn bakfiets passeerde. Het bleef met wat gezwaai. Bij meerdere feiten had de man te diep in het glas gekeken. Toen de zitting bijna ten einde was, kwam de man nog binnengewaaid met de melding dat het nu ‘super’ met hem gaat. Vonnis op 18 april.