Emma Meesseman is met Fenerbahçe veel te sterk voor Sopron in eerste kwartfinaleduel in EuroLeague basket

Emma Meesseman presteerde weer outstanding en leidde met 15 punten (6 op 11 shots), 6 rebounds en 4 assists Fenerbahce Istanbul na een 41-35 bonus halfweg naar een afgetekende 82-62 overwinning tegen Sopron. De tussenstand in de kwartfinale van de Euroleague staat 1-0. Teamgenote Breanna Stewart tekende voor 20 punten en 10 rebounds.

Wie in deze best of three tweemaal wint is geplaatst voor de Final Four De tweede partij is vrijdag in Hongarije. Als Fenerbahce Istanbul verliest krijgt het nog een derde en beslissende wedstrijd volgende week woensdag 22 maart in Istanbul.

Emma Meesseman won de Euroleague Women, de beste Europese clubcompetitie, al viermaal met het Russische Ekaterinburg. Dat is evenveel als Ann Wauters. De Belgian Cat kan deze campagne over haar ex-ploegmate bij de Cats wippen. Fenerbahce Istanbul is immers groot favoriet richting de Europese clubtitel. Anke De Mondt won ook één keer de Euroleague en dit met het Spaanse Salamanca.

Vanavond komt Kim Mestdagh nog met Schio in actie. De Italiaanse club neemt het in de kwartfinale tegen het Spaanse Valencia op. De Final Four van de Euroleague Women gaat door op 14 en 16 april.Bij de thuisploeg was Meesseman goed voor 15 punten, 6 rebounds en 4 assists in bijna 35 minuten. Teamgenote Breanna Stewart tekende voor 20 punten en 10 rebounds.