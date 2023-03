Beringen

Jelle Van Dael (32) is met ‘Lovedrunk’ terug van nooit helemaal weggeweest. De naar Koersel uitgeweken Opglabbeekse brengt de single uit via het label Artist Amplifier waarin Thibaut Courtois geïnvesteerd heeft. “Hij stuurde me om binnenkort op ‘Lovedrunk’ een labelfeestje te bouwen.”