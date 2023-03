Grappen en grollen met Dimitri Van den Bergh en wereldkampioen Micheal Smith: “Doe je mond eens open, man!

Donderdag tekent Dimitri Van den Bergh opnieuw present voor de Premier League of Darts. In Nottingham vindt dan de zevende manche plaats, waar ‘The DreamMaker’ tegen Nathan Aspinall speelt in zijn eerste wedstrijd. In aanloop naar die nieuwe clash der topdarters mocht Van den Bergh een spelletje spelen met wereldkampioen Michael Smith.

Het idee was simpel: de ene zet een koptelefoon op, terwijl de andere een bepaald woord of een zin uitspreekt. Het doel: raden wat er gezegd wordt. Van den Bergh amuseerde zich te pletter met de Engelse nummer één van de wereld, zeker toen hij ‘My milkshake brings all the boys to the yard’ moest zeggen tegenover een verbouwereerde Smith.