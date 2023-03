Brusselse regering komt met oplossing voor asielzoekers, maar die weigeren dat: “Wij willen geen tijdelijke oplossing”

Het Brussels Gewest heeft in samenwerking met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V), Brussels minister Alain Maron (Ecolo) en burgemeester Emir Kir (PS) van Sint-Joost-ten-Node een oplossing gevonden voor de asielzoekers die het gebouw aan de Albert II-laan in Sint-Joost-ten-Node bezet houden.

Minister-president Rudi Vervoort meldt dat vanaf dinsdag 17 mensen kunnen opgevangen worden door Samusocial, 34 mensen naar een gebouw omkaderd door het vluchtelingencomité kunnen en dat 14 andere mensen onderdak kunnen vinden in tijdelijk gebruikte gebouwen van het Brussels Gewest. “Daarna worden zij zo spoedig mogelijk ten laste genomen door Fedasil”, klinkt het. “Deze oplossing maakt een vrijwillige ontruiming van het gebouw mogelijk, zodat mensen opnieuw kunnen worden gehuisvest. Het voorstel wordt aan de bewoners overgemaakt.”(lees verder onder de video)

Brussel - actie krakers - Amaury Michaux.

Maar de bewoners hebben dat voorstel dinsdagavond geweigerd. “Wij hebben hen het voorstel voorgelegd, maar niemand wil erop ingaan”, vertelt Ike Teuling, een woordvoerder van het Collectif de Soutien. “Er zijn hier mensen die na de ontruiming in het kraakpand in de Paleizenstraat tijdelijke opvang hebben gekregen, maar ondertussen terug op straat staan. De mensen die dit pand bezetten, hebben aangegeven dat zij niet in het netwerk voor daklozen willen opgevangen worden, maar door het netwerk van Fedasil met de daarbij horende sociale rechten.”

De 70 asielzoekers en zo’n 30 vrijwilligers bezetten sinds zondagmiddag het pand, maar hebben niet altijd toegang tot eten en hygiënische producten. “De politie ontzegt ons de toegang en zo kunnen we geen eten of hygiënische producten binnenbrengen. Enkel op sommige tijdstippen kan er iets binnengebracht worden. Maar via de rechtsstaat hebben we kunnen afdwingen dat deze blokkade illegaal is. Wij zullen dus snel het nodige eten en materiaal naar deze asielzoekers brengen en zij zullen deze bezetting verder zetten”, besluit Teuling.