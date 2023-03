Opnieuw beslissing vernietigd: Fuse moet niet binnen 2 jaar maar onmiddellijk de geluidsnormen respecteren

Het Milieucollege van het Brussels gewest heeft op 6 maart de meest recente beslissing van Leefmilieu Brussel vernietigd in het dossier van de technoclub Fuse, nadat buurtbewoners in beroep waren gegaan. Dat heeft de Brusselse milieuadministratie dinsdag bekendgemaakt. Volgens het bevel had de club twee jaar uitstel gekregen om de geluidsnormen nauwgezet op te volgen.