Emma Plasschaert behoudt tweede plaats , Verstraelen krijgt bestraffing op EK zeilen

Na een zondag zonder wind en zonder races zeilde Plasschaert maandag naar een tweede plek in de eerste wedstrijd. Dinsdag werd ze vijfde in de tweede race en won ze de derde wedstrijd van dit E.K..Met acht punten heeft Plasschaert een punt meer dan de Portugese leidster Vasileia Karachaliou. De Deense Anne-Marie Rindom is derde met 9 punten.

Eline Verstraelen opende met een 41e plaats maar deed dinsdag beter met een elfde en zevende positie. Na afloop kreeg ze wel een bestraffing waardoor ze in regatta twee naar plaats 28 werd teruggezet. Ze staat nu 54e met 76 punten. Laura Bouckaert staat 111e en voorlaatste met 166 punten.

In de ILCA 6 bij de mannen won Anders Bultynck maandag de eerste regatta maar hij kon die lijn niet helemaal doortrekken. Dinsdag werd hij 4e, 48e (een punt dat, voorlopig, niet meetelt) en 34e waardoor hij naar de twaalfde plaats zakte met 39 punten. Brecht Zwaenepoel staat na vier races 27e met 74 punten. Zijn 66e plaats van maandag telt (voorlopig) niet mee na zijn 11e, 26e en 37e in de volgende regatta’s. Maarten Boot is 48e met 112 punten. Hij finishte dinsdag als 38e, 51e en 49e.

William De Smet, zondag zevende in zijn eerste regatta in de ILCA 7, kwam dinsdag net als maandag niet in actie vanwege te weinig wind.

Op het vorige EK, eind vorig jaar in het Franse Hyères, eindigde Emma Plasschaert op de vijfde plaats. Plasschaert werd al twee keer wereldkampioene, in 2018 en 2021, maar won nog nooit Europees goud. In 2018 en 2019 pakte ze brons. Op de Olympische Spelen van 2021 in Japan werd ze vierde.