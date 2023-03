Hein Vanhaezebrouck gaat ondanks lastige uitgangspositie toch voluit voor Europese kwartfinale: “Uitzonderlijke prestatie”

De Buffalo’s zijn in Istanbul. Hein Vanhaezebrouck nam zijn spelers kort na hun aankomst op sleeptouw naar het Fatih Terim-stadion, een uurtje rijden van het centrum van de Turkse hoofdstad. De Gentse coach klonk er daags voor de return tegen Basaksehir alvast realist: “Na de heenmatch is Basaksehir uiteraard favoriet om door te stoten maar we zullen er alles aan doen om hier ook sterk voor de dag te komen en misschien wel te verrassen. Desnoods na verlengingen en strafschoppen.”

“Okumu en Torunarigha vlogen met ons mee naar Istanbul”, had Vanhaezebrouck nog wat opmerklijk selectienieuws in petto voor de meegereisde Belgische journalisten. “Zij zullen allebei ook de training afwerken met ons maar het is afwachten of ze al genoeg hersteld zijn. Het is dan ook best mogelijk dat ze na een kwartier al moeten afhaken. Zelfs als ze een hele sessie afwerken, blijft het trouwens onzeker of ze inzetbaar zijn. Dat zullen we morgenochtend bekijken.”

Toch was de meest opvallende Gentse speler die in Istanbul landde uiteraard Tarik Tissoudali die zich stilaan mag opmaken voor zijn comeback. Ook al is het uitgesloten dat hij in Basaksehir zou aantreden:“Tarik reisde met ons mee vandaag. Dat is fantastisch voor hem. Hij kan ook steeds meer meetrainen met de groep. Twee weken geleden kon hij al eens meedoen, nu kan hij ook stilaan oefenvormen met duels afwerken.”

Het belang van de aanwezigheid van Tissoudali in Istanbul is dan ook voor psychologisch, beaamt ook Hein Vanhaezebrouck: “Het is voor hem natuurlijk enorm fijn en ik besef dat dit voor hem ontzettend veel deugd zal doen. We hebben zondag nog één match voor de interlandbreak. Ik hoop voor Tarik dat na die break zijn comeback stilletjes aan nakende zal zijn.”

© BELGA

De Buffalo’s staan in Istanbul hoe dan ook voor een pittige opdracht: “Iedereen verwachtte voor de heenmatch dat Basaksehir de sterkere ploeg zou zijn”, aldus nog Vanhaezebrouck. “We hoopten op een 50-50-situatie en toonden vorige week ook dat we sterk zijn. Volgens mij hadden we die heenmatch ook kunnen winnen. Nu is die 1-1 uiteraard geen perfecte situatie. Na de heenmatch is Basaksehir uiteraard favoriet om door te stoten maar we zullen er alles aan doen om hier ook sterk voor de dag te komen en misschien wel te verrassen. Desnoods na verlengingen en strafschoppen.”

“We konden vorige week uiteindelijk eigenlijk slechts 45 minuten echt voetballen, morgen worden dat er op Turkse bodem alvast 90. Misschien zelfs 120 maar we zullen er hoe dan ook alles aan doen om door te stoten. Basaksehir is trouwens een sterk team dat ook niet echt genoot van de tweede helft in de heenmatch. Zij spelen toch ook liever verzorgd voetbal.”

AA Gent kon dit seizoen nog geen enkele Europese uitwedstrijd winnen en die vervelende statistiek zorgt bij de Turkse tegenstanders van de Buffalo’s dan ook voor extra geloof in de goede afloop: “Ik zei al eerder dat we in het verleden telkens problemen hadden als we eerst thuis moesten spelen. We konden meestal pas doorstoten als we thuis een goed resultaat neerzetten. Enkel in Riga konden we na een 2-2-gelijkspel in Gent, ons alsnog konden plaatsen voor de volgende ronde. Dit team is natuurlijk sterker. Als we ons plaatsen, mogen we trots zijn op onze prestatie.”

© BELGA

“Daarom is het zo jammer dat we thuis niet wonnen”

Inderdaad, de inzet van de return is voor beide teams heel groot: “AA Gent speelde lang geleden – toen de dieren nog spraken (lacht) – al eens een Europese kwartfinale maar dit wordt natuurlijk ook voor ons een belangrijke match. Anderzijds moet je dat ook relativeren: als je voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen kunt worden of Tottenham in de Europa League kunt uitschakelen of het tegen Wolfsburg mag opnemen in de 1/8-finales van de Champions League, dat was toch belangrijker.”

Vergis je niet, Vanhaezebrouck die tot nu toe met AA Gent tegen Wolfsburg, Genk en PAOK telkens strandde in de 1/8-finale van een Europees toernooi, heeft duidelijk zijn zinnen gezet op een kwalificatie voor de kwartfinale van de Conference League “Dat blijft een uitzonderlijke prestatie voor een Belgische ploeg. Het zou fijn zijn mochten we dit met AA Gent nog eens kunnen beleven. Dan moet je de loting wel weer afwachten. Misschien zijn er dan wel enkele haalbare opties. Daarom is het ook zo jammer dat we thuis niet wonnen, deze 1-1 betekent dat we hier eigenlijk moeten winnen.”