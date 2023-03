Na de diskwalificatie van Kristen Faulkner in de Strade Bianche: waarom Wout van Aert een glucosemeter draagt op training (maar niet tijdens de wedstrijden)

Kristen Faulkner is haar derde plaats in de Strade Bianche voor vrouwen kwijt omdat op tv-beelden duidelijk te zien was dat ze een continue glucosemeter droeg op haar linkerbovenarm. En dat is door de UCI verboden. Maar waarom wordt een toestel dat de bloedsuikerspiegel meet bij diabetespatiënten vaak gebruikt op training door renners zoals Wout van Aert?