Lotta Henttala (33) is bezig aan een opmerkelijke wielercomeback. Bijna drie jaar was de Finse ex-winnares van Gent-Wevelgem uit competitie om mama te worden. Henttala sprintte in Nokere Koerse al twee keer naar een tweede plaats en gaat nu voor de oppergaai. Maak kennis met de mamawolvin van AG Insurance - Soudal-Quick-Step.