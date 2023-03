Dankzij videocalls vanuit Engeland: ook Vincent Kompany behaalt straks het hoogste trainersdiploma

Vincent Kompany (36) lijkt voorbestemd om ooit in de voetsporen te treden van Pep Guardiola bij Man City. De voormalige Rode Duivel is bij Burnley naam aan het maken als trainer en beschikt binnenkort ook over het hoogste trainersdiploma.

Kompany beëindigt binnen enkele weken de Pro Licence-cursus die hij in België begon en het lijdt weinig twijfel dat hij met brio zal afstuderen. Ook via videocalls vanuit Engeland kun je bepaalde tests afleggen.

Toen ‘Vince The Prince’ in 2019 begon als speler-trainer bij Anderlecht was er nochtans veel te doen om zijn trainersdiploma. Kompany acteerde bij RSCA toen als (pseudo-)hoofdcoach terwijl hij nog niet het juiste trainersdocument in zijn bezit had. Paars-wit betaalde daarvoor toen een boete van 5.000 euro en het euvel werd opgelost omdat Kompany zich toen inschreef voor de cursus.

Naast Kompany studeren er nog Belgische trainers af zoals Karel Geraerts en Carl Hoefkens.