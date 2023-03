Corona kreeg horeca niet klein: tegenwoordig meer zaken én personeel dan voor verplichte sluiting

Er werd nog een laatste keer buitenshuis gegeten en gedronken, maar om klokslag twaalf uur in de nacht van de dertiende op de veertiende maart werden de horecabezoekers naar ‘hun kot’ gestuurd. De eerste horecasluiting was initieel tot aan het begin van de paasvakantie gepland maar zou uiteindelijk tot 8 juni duren. En er volgden nadien nog sluitingen. CEO Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen spreekt nog altijd over de ergste crisis ooit voor de sector. Maar nu blijkt dat er op vandaag meer horecazaken en -personeel is dan voor de eerste gedwongen horecasluiting.

“We telden eind 2022 in totaal 63.651 horecazaken, eind 2019 waren dat er 60.175. Het gevolg van de nog steeds vele starters, gekoppeld aan minder stopzettingen en faillissementen de voorbije jaren”, zegt Matthias De caluwe. “Het bewijs dat hele set steunmaatregelen van de overheid tijdens sluiting en bij heropstart goed hebben gewerkt. Denk maar aan de tijdelijke btw-verlaging, de tussenkomst in de eindejaarspremie en de hinderpremie. Dat geldt toch voor vele ondernemers in de sector. We mogen natuurlijk niet de veerkracht van onze horecamensen vergeten, net als de gasten die na de lockdowns massaal de weg naar de horeca terugvonden”, zegt de CEO van Horeca Vlaanderen.

Meer personeel

Ook op vlak van personeel is er een kentering waar te nemen. “In de eerste lockdown was de uitstroom van personeel nog beperkt, in de tweede lockdown lag dat anders. 12 tot 14 procent werknemers haakten toen af.” Al is dat vandaag ook niet meer aan de cijfers niet meer te merken. Integendeel. Eind 2019 werkten 140.923 in de horeca, dat zijn alle werknemers samen, zowel die voltijds als deeltijds werken of die in een speciaal regime zitten zoals in een flexi-job.” Eind 2022 telde Horeca Vlaanderen 147.208 werknemers. Een stijging dus, ook bij het personeel dat voltijds in dienst is. “Er blijven zelfs nog veel openstaande vacatures op vandaag.”

Volgens Horeca Vlaanderen zijn er intussen wel wisselende signalen qua horecabezoek tussen de verschillende regio’s en wat type horeca betreft. De faillissementscijfers zijn in Vlaanderen de laatste maanden opnieuw in stijgende lijn. Maar dat heeft niet minder vaak met de coronacrisis te maken, veeleer met de crisissen die er nog eens bovenop kwamen voor de sector. “De energiecrisis en de loonindexering laat zich helaas voelen bij onze ondernemers. We blijven ijveren voor bijkomende maatregelen om die loonkost aan te pakken”, aldus De Caluwe.