Russisch gevechtsvliegtuig botst met Amerikaanse drone boven Zwarte Zee

Volgens het Amerikaanse commando voerden twee Russische gevechtsvliegtuigen van het type Su-27 een “onveilige en onprofessionele onderschepping” uit van de Amerikaanse MQ-9-drone. Daarbij raakte een van de vliegtuigen de schroef van de drone. De Amerikaanse troepen zagen zich daardoor genoodzaakt het onbemande toestel te doen neerstorten in de Zwarte Zee.

Volgens US EUCOM, het Amerikaanse legercommando in Europa, gebeurde het incident boven internationale wateren in de Zwarte Zee, dinsdagochtend omstreeks 7 uur. Nog voor de botsing zouden de Russische gevechtsvliegtuigen meermaals brandstof gedumpt hebben op de drone en voor het toestel gevlogen hebben op een “roekeloze, milieuonvriendelijke en onprofessionele” manier.

Routineoperatie

Generaal James Hecker, commandant van de Amerikaanse luchtmacht in Europa en Afrika, zegt in het persbericht dat de drone een routineoperatie uitvoerde in het internationale luchtruim. Het toestel is volledig verloren gegaan. “In feite veroorzaakte deze onveilige en onprofessionele daad van de Russen bijna de crash van de twee vliegtuigen”, aldus de generaal. Hij roept de Russen op om zichzelf “professioneel en veilig” te gedragen.

Boven die Zwarte Zee waren al lang voor de oorlog zowel Amerikaanse als Russische vliegtuigen actief. Met spionagevliegtuigen en -drones wordt de regio in de gaten gehouden. De VS gebruikt daarvoor vooral Reaper-drones, die tot 1.500 kilometer hoog kunnen vliegen. Het is de eerste keer dat er zich een soortgelijk incident voordoet. Er is wat zenuwachtigheid dat het tot een verdere escalatie zal leiden, maar het heeft er voorlopig alle schijn van dat het niet zover zal komen.