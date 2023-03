Avril Lavigne zet halfnaakte activiste die podium bestormt op haar plaats

Een klimaatactivist heeft maandag een Canadese awardshow verstoord. De halfnaakte vrouw bestormde het podium terwijl zangeres Avril Lavigne aan het presenteren was. En zij kon de actie allesbehalve appreciëren.

Nienke Wensveen Bron: The Daily Mail, CNN

Avril Lavigne was maandag presentatrice bij de Canadese Juno Awards. Tijdens de show mocht ze ook optreden, maar net dan bestormde een klimaatactivist het podium. Halfnaakt. Met de tekst ‘Red de Greenbelt’ wou ze protesteren tegen het besluit van de provincie Ontario om bijna 30 vierkante kilometer natuur weg te halen voor woningen.

Lavigne probeerde de vrouw te negeren en liep om haar heen, terwijl ze een tekst van een scherm las. Maar na een tijdje verloor ze toch haar geduld en riep ze: “Get the fuck off the stage!” Toen een bewakingsagent de vrouw uiteindelijk van het podium haalde, riep Lavigne haar nog een aantal scheldwoorden achterna.

De zangeres won zelf ook een award die avond. Toen ze die ontving, waarschuwde ze het publiek dat ze niet op het podium moesten komen: “Nu gaat niemand wat proberen, anders komt de Canadees in mij naar boven.”