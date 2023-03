Nieuw Blues Peer schakelt versnelling hoger: Robert Cray, Triggerfinger, The Waterboys en Noordkaap op de affiche

Zo komen dit jaar The Robert Cray Band en Walter Trout afgezakt naar Peer: gevestigde bluesacts die al eerder op het festival speelden. Maar sinds vorig jaar is het festival een nieuwe weg ingeslagen. Er kwam een andere datum, het terrein (en de beleving) kreeg een serieuze upgrade rond de Deusterkapel en muzikaal mocht het allemaal wat breder. Dat is ook dit jaar aan de affiche te zien, met acts als Noordkaap, Sons, Meskerem Mees en Triggerfinger.

“We hebben een versnelling hoger geschakeld”, zegt Jan Bas van Blues Peer. Hij kijkt tevreden terug op de eerste ‘nieuwe’ festivalformule van vorig jaar. “We kregen toen 15.000 mensen over de vloer op drie dagen. De zaterdag was uitverkocht, de andere dagen bijna. Ons motto blijft: ‘The Blues are the roots, the rest are the fruits’. We gaan dus breder dan alleen maar pure blues, ook dit jaar.”

Gratis vrijdag

Vrijdag blijft gratis en wordt herdoopt tot Peerse Feesten. Op de affiche die dag: Noordkaap, Sloper, Harlem Lake en Jen.

Nieuwe namen voor zaterdag zijn onder andere Triggerfinger, Walter Trout en The Robert Cray Band, naast heel wat jong talent dat buiten de blues kleurt: troubadour Meskerem Mees, de stevige rock van Sons en De Nieuwe Lichting-ontdekking Isaac Roux.

Op zondag zijn The Waterboys headliner. Ook Ben L’Oncle Soul, Luka Bloom, Sugaray Rayford, Robert Jon & The Wreck en Doghouse Sam & His Magnatones staan onder anderen op de affiche.

De dagtickets blijven hetzelfde geprijsd als vorig jaar: 45 euro. Een combi kost 85 euro (vorig jaar 75 euro). Wie jonger is dan zestien mag nog altijd gratis binnen. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt als datum aangehouden. Blues Peer vindt dus plaats op 26, 27 en 28 mei aan de Deusterkapel in Peer.

