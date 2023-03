Amazon wil volgend jaar al internet via satelliet testen

Webwinkel en technologiereus Amazon wil volgend jaar al gaan testen met internet via een eigen systeem van satellieten. Dat heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd.

Met “project-Kuiper” wil Amazon in totaal 3.236 satellieten in een baan rond de aarde brengen. Ze moeten zorgen voor hogesnelheidsinternet via satelliet, en zo de concurrentie aangaan met onder meer het satellietnetwerk Starlink van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk.

De eerste twee satellieten worden mogelijk al begin mei gelanceerd.

Met de satellieten van Project-Kuiper wil Amazon wereldwijd supersnel internet gaan aanbieden. Starlink doet dat nu al, met zowat 4.000 satellieten en naar eigen zeggen een miljoen klanten.