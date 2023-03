OPROEP. Heb jij een speciale band met of mooie herinnering aan Frank Deboosere?

Op maandag 20 maart zal Frank Deboosere (64) zijn laatste weerbericht op Eén presenteren. Afsluiten met zijn typische “morgen ben ik er weer met meer weer” zit er dan niet meer in, want de weerman moet nog heel wat vakantiedagen opnemen alvorens hij op 1 september met pensioen gaat.

36 jaar. Zolang houdt Frank Deboosere ons al op de hoogte of we best een paraplu meenemen als we naar buiten gaan of ons moeten insmeren tegen de zon. Maar binnenkort moeten we het zonder zijn weerpraatjes op Eén stellen. De weerman gaat in september met pensioen, maar moet eerst nog heel wat vakantiedagen opnemen waardoor hij op 20 maart voor het laatst op het scherm zal verschijnen.

Ga jij die dag zeker kijken om op gepaste wijze afscheid te nemen? Want Frank Deboosere is meer dan enkel een weerman. Hij zet zich als campagneleider al jarenlang in voor Kom op Tegen Kanker en een stortbui houdt hem niet tegen om een verplaatsing met zijn fiets te maken. Heb jij een bijzondere band met Frank Deboosere? Zit jij iedere dag klaar voor het weerbericht om te zien of jouw foto de uitzending gehaald heeft? Of maakte je ooit iets speciaal met hem mee? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier.