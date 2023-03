Die verdomde John McEnroe: tennisfenomeen Carlos Alcaraz mist record op haar na met zege op Indian Wells

In de derde ronde rekende de nummer twee van de wereld vlot af met de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 36): 7-6 (7/4) en 6-4, goed voor zijn honderdste overwinning op het ATP-circuit, in 132 wedstrijden. Daarmee moet hij enkel John McEnroe voorlaten.

Met die statistiek zal Alcaraz echter niet al te veel in zijn hoofd zitten. Toernooiwinst op de BNP Paribas Open levert hem immers opnieuw de leidersplaats op de ATP-ranking op. Die zou hij overnemen van de Serviër Novak Djokovic, die niet van de partij is in de Verenigde Staten omdat hij zich weigerde te vaccineren tegen het coronavirus. Vorig jaar was Alcaraz in Indian Wells nog goed voor een stek bij de laatste vier.