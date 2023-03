Onze tv-tips: een seriemoordenaar, een bekende zanger en een waargebeurd verhaal

Pano

Eén, wo, 21.30u

Het actuamagazine is terug, en hoe. Met een tweedelige reportage over de assisenzaak tegen seriemoordenaar Stephaan Du Lion. Hij vermoordde in de jaren 90 vier vrouwen in het Antwerpse. Pas in 2017 kon hij dankzij nieuwe opsporingsmethodes gevat worden. Pano mocht het hele proces filmen en journaliste Machteld Libert wist een interview met de seriemoordenaar te regelen.

Les Lunes Rousses

Canvas, wo, 23u

Een waargebeurd verhaal dat begint in de steppe van Anatolië. De jonge Tuncay wordt bruusk gedwongen om volwassen te worden. Haar grote zus woont en werkt in België. In de hoop op een betere toekomst komt ze naar ons land. Maar Tuncay wordt als prille tiener in een gearrangeerd huwelijk gedwongen en ontdekt al snel de zware kanten van het leven. Een verhaal zoals er helaas wel meerdere zijn.

Volle Zalen

NPO2, wo, 20.30u

Wij kennen zanger Stef Bos nog vooral van zijn hits uit de vroege jaren 90. Ondertussen woont de man al jaren in Kaapstad. Een plek die hij geregeld nog verlaat. Begin april duikt hij op in het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek. In dit programma zoekt Cornald Maes hem thuis op om te ontdekken waar hij momenteel mee bezig is. Zo bereidt hij een nieuwe concertreeks voor. (tove)