IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Gift Orban van Brabant voetbalt in Tienen, wie gaat straks met de Oscar aan de haal in 4C en krijgen we komend weekend een eerste kampioen?

In provinciale is het ook plezant. Vraag dat maar aan Dries Vanwelde van KVK Tienen B, die de laatste weken scoort aan de lopende band. Bij Mazenzele-Opwijk B hielden ze dan hun adem in tot in de slotfase toch gescoord werd. En sommige koplopers lijken met de weken van de waarheid in het verschiet met titelstress te kampen.

1. Oef! Unieke reeks blijft overeind voor Mazenzele-Opwijk B

Nog zeven clubs in Vlaanderen zijn dit seizoen ongeslagen. Tussen ploegen als het West-Vlaamse Kuurne of het Oost-Vlaamse Evergem staat ook vierdeprovincialer Mazenzele-Opwijk B nog altijd te pronken. Toch zullen ze zaterdagavond bij de runner-up uit vierde provinciale B toch even opgelucht hebben ademgehaald. Met het bezoek van leider Boskant Peizegem kwam de reeks zaterdag bijna ten einde. De jongens van Peizegem leken lange tijd op weg naar de zege – en dus de eerste nederlaag van Mazenzele-Opwijk – tot Ruben Van Den Houte in de 85ste minuut toch nog een punt thuis hield. Oef! De ongeslagen reeks bleef dan toch overeind, net als de spanning bovenaan in 4B.

2. Dries Vanwelde, de Gift Orban van provinciale

Negen goals in zijn eerste acht wedstrijden. Gift Orban is sinds zijn komst naar AA Gent the gift that keeps on giving. Beter dan Messi, straffer dan Mbappé, maar toch… Toch moet Dries Vanwelde dan zoiets hebben van: Kan ik ook. De speler van derdeprovincialer Tienen B scoorde afgelopen weekend alweer vier keer tegen Zichem en zit zo aan dertien treffers in zijn laatste vijf matchen. Vanwelde zit door zijn productieve weken intussen zelfs aan dertig goals dit seizoen. Van zo’n spits kunnen ze zelfs in de Ghelamco Arena alleen maar dromen...

3. Titelstress

Titelstress. Net zoals koploper in de Jupiler Pro League, Racing Genk, dit weekend thuis verloor weliswaar van die andere topploeg Union, lijken ook enkele Vlaams-Brabantse koplopers met titelstress te kampen. Zo was er in eerste provinciale de verrassende thuisnederlaag van Fenixx tegen Rode-de-Hoek. In tweede B verloor Averbode-Okselaar dan weer van het bescheiden Butsel en Sparta Haacht Statie wist in 3C vooraf al dat de verplaatsing naar Tremelo weleens voor problemen zou kunnen zorgen. Tot slot zagen we nog de verrassende nederlaag van runner-up Tervuren-Duisburg B tegen de voorlaatste in de stand Steenokkerzeel B. Een offday, of toch sprake van titelstress? De toekomst zal het uitwijzen...

4. Het betere Hollywoodscenario in 4C

Wouter Keulemans vindt de laatste weken met de ogen dicht de weg naar doel. — © Kms

Wisselende scenario’s, een megaspannende plot en wie weet zelfs een cliffhanger helemaal op het einde. De strijd om de titel in 4C heeft dit seizoen veel weg van de betere Hollywoodfilm. Met nog zes speeldagen voor de boeg staat de top vier – Hofstade, Weerde, Eppegem B en SC Keerbergen – binnen een marge van vier punten. Onderlinge duels, zoals Hofstade - Weerde op de slotspeeldag, zouden straks weleens doorslaggevend kunnen worden. Puur objectief gezien staat Eppegem B er misschien zelfs nog het best voor. Dat moet in de laatste zes wedstrijden alleen nog maar tegen ploegen uit de rechterkolom, waarbij zelfs de laatste drie. Bovendien scoort Wouter Keulemans, net als Dries Vanwelde, de laatste weken met zijn ogen toe. Benieuwd wie eind april met de Oscar voor kampioen aan de haal gaat?

5. De beste schutter van Vlaams-Brabant

Bovenaan in de Vlaams-Brabantse topschuttersstand pikte bijna iedereen dit weekend zijn doelpuntje mee. De grootste stijger is zoals eerder in dit stuk al aangehaald, Dries Vanwelde van KVK Tienen B. Hij zit met zijn vierklapper van dit weekend aan dertig goals dit seizoen, wat maakt dat in onze stand intussen zeven spelers aan dertig of meer doelpunten komen.

38 goals: Ibrahim Bounekoub (FFF Brussels, 4de provinciale D)

36 goals: Toon Matthys (Langdorp, 4de provinciale E)

35 goals: Alexander Bonomi (Neerwinden, 4de provinciale F) en Nicolas Lentini (Vissenaken, 3de provinciale D)

33 goals: Enzo Roosen (HO Veltem B, 4de provinciale D)

30 goals: Wouter Keulemans (KFC Eppegem B, 4de provinciale C) en Dries Vanwelde (KVK Tienen B, 3de provinciale D)

28 goals: Ilias El Attabi (Tremelo, 3de provinciale C)

27 goals: Tuur Minner (Liedekerke B, 4de provinciale B) en Rob Mertens (Tielt-Winge, 3de provinciale D)

26 goals: Niels Delaforterie (SC Keerbergen, 4de provinciale C)

24 goals: Jordi De Cat (SC Keerbergen, 4de provinciale C), Maxwell Opara (Orsmaal, 4de provinciale F), Robbe Iwens (Merchtem United, 4de provinciale B) en Andrew Dejaeger (Geetbets, 3de provinciale D)

23 goals: Dilhan Taç (Woluwe-Zaventem B, 4de provinciale D) en Robin Hambrouck (Sp. Rotselaar, 2de provinciale B)

22 goals: Killian Vandamme (Groot-Dilbeek B, 4de provinciale A) en Michael Van Praet (Vilvoorde City, 4de provinciale C)

21 goals: Arne De Vroede (Tollembeek, 4de provinciale A), Leslie Herinckx (Zoutleeuw, 4de provinciale F), Thomas Onkelinx (Binkom, 3de provinciale D), Lars Godart (Kester-Gooik A, 2de provinciale A), Corentin Gabrielli (Eur. 90 Kraainem, 2de provinciale A) en Bram Bert (Boskant Peizegem, 4de provinciale B)

20 goals: Lander Oorts (Bertem-Leefdaal B, 4de provinciale D) en Simon Smeets (Tielt-Winge, 3de provinciale D)

19 goals: Manossa Diouck (Langdorp, 4de provinciale E), Arne Vanderlinden (FC Moorsel, 3de provinciale C), Thomas Onkelinx (Binkom, 3de provinciale D), Steve Klompkes (Vissenaken, 3de provinciale D), Robby Vanhaemel (Boskant Peizegem, 4de provinciale B), Davy Van Gestel (Zichem, 3de provinciale D), Carlos Peeters (Erps-Kwerps, 4de provinciale D), Bram Du Mong (Sp. Kortenberg, 3de provinciale B) en Matthias Menten (Emi Essene, 4de provinciale B)

6. Volgende week is het uitkijken naar… eerste kampioen?

In eerste provinciale gaat de strijd om het behoud verder, met op zondag het rechtstreekse degradatieduel tussen Veltem en BOKA United. Met straks wellicht vier en misschien zelfs vijf zakkers neemt de spanning met de week toe.

In tweede B is het uitkijken naar de altijd beladen derby tussen Rotselaar en Rapide Wezemaal.

Mogen de spelers van Delta Londerzeel zaterdagavond de titel vieren? — © Kms

Maar de kraker van het weekend vindt in Londerzeel plaats. In derde B krijgt Delta zaterdagavond niet alleen de buren van United op bezoek. Bij winst zou de thuisploeg zich meteen ook tot eerste Vlaams-Brabantse kampioen van dit seizoen kronen.

Een foutje, een opmerking of vooral iets gezien wat een leuk item kan zijn in de volgende aflevering? Stuur een mailtje naar sportbrabant@nieuwsblad.be.