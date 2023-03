Eh-oh, Britse ontwerper en favoriet van de sterren lanceert Teletubbies-collectie

Het Londense label, onder de creatieve leiding van Cowan, brengt onder meer laarzen uit in groene pluche. Bovenaan duikt een oude bekende met antenne op: het is Teletubbie Dipsy. Ook de armen van het popje zijn in de schoen verwerkt, duidelijk helemaal klaar om het scheenbeen van voorbijgangers te knuffelen.

Aan de opvallende schoenen met tastbaar jeugdsentiment hangt een stevig prijskaartje. De laarzen zijn via de website te koop voor 2.333 euro. Daar vind je bovendien ook een trui, T-shirt, jeansbroek en -jasje als ode aan je favoriete karakter. De prijzen voor de kledij schommelen tussen 182 euro voor het shirt en 555 euro voor het vest.

Over de designer

Cowan is het 27-jarige lief van zanger Sam Smith en mag enkele beroemdheden tot zijn fanclub rekenen. Onder meer Miley Cyrus, Heidi Klum, Lil Nas X, Cardi B, Lady Gaga en J. Lo houden van zijn creaties. Eerder bracht hij ook al een opvallende lijn uit. Die was integraal aan Doritos gewijd.

