Canada treedt op volle sterkte aan tegen België in Billie Jean King Cup

De Belgische tennisvrouwen zullen een Canada in zijn beste opstelling treffen in de kwalificaties voor de Billie Jean King Cup. Met Bianca Andreescu (WTA 36), Leylah Fernandez (WTA 49), Rebecca Marino (WTA 75) en Gabriela Dabrowski (WTA 6 in dubbel) tekenen alle Canadese toppers present.

De ontmoeting wordt op 14 en 15 april in Vancouver gespeeld. Voor de winnaar ligt een ticket klaar voor de finalefase van de Billie Jean King Cup. De verliezer speelt barrages om in de wereldgroep te blijven.

“Met Leylah, Bianca, Gabriela en Rebecca beschikken we over een perfecte mengeling van kwaliteit en ervaring”, zegt kapitein Heidi El Tabakh dinsdag bij de voorstelling van de selectie. “We kijken ernaar uit de Belgen te ontvangen en we verwachten een felle strijd. Niettemin zijn we ervan overtuigd dat we alles in huis hebben wat nodig is om deze ontmoeting te winnen en ons voor de derde keer op rij te plaatsen voor de finals.”

Wie voor België de ontmoeting zal afwerken, is nog niet bekend. Wel wordt het de vuurdoop voor Wim Fissette als kapitein. Hij volgde in die functie Johan Van Herck op. Kirsten Flipkens, die nog steeds dubbelspeelster is, wordt zijn assistente.