Britse vrouw moet 8,5 jaar de cel in omdat ze verkrachting verzon en drie mannen tot wanhoopspoging dreef

Eleanor Williams deelde in mei 2020 een bericht op Facebook waarin ze schreef dat ze mishandeld en verkracht was door een Aziatische groomingbende. Ook zei ze dat ze slachtoffer van mensenhandel was en moest werken als prostituee in Amsterdam. De post zorgde voor veel verontwaardiging en demonstraties in haar stad Barrow-in-Furness in het noordoosten van Engeland.

Williams postte ook een foto van haar verwonde gezicht bij het bericht. De verwondingen zijn echt, alleen heeft ze zichzelf verwond met een hamer. Volgens de rechter heeft Williams in het verleden zichzelf ook al verwond.

Niet voldoende spijt

Online zocht ze mannen om te beschuldigen. Drie daarvan werden gearresteerd door de politie. Een van de mannen, Mohammed Ramzan, zei dat niet alleen zijn huis na de beschuldiging werd beschadigd: “Mijn bedrijf is kapot en mijn familie werd op de meest vreselijke manier aangevallen.” De mannen leden daar zo erg onder dat ze alle drie zelfdoding probeerden te plegen.

De rechter vindt het een probleem dat Williams geen spijt betuigt en niet kan uitleggen waarom ze heeft gelogen. Williams had het laatste woord en zegt dat ze toch spijt heeft: “Ik weet dat ik een paar dingen in deze zaak fout heb gedaan. Ik ben verwoest door de problemen die mijn Facebook-post heeft veroorzaakt. Als ik wist wat de consequenties waren had ik het nooit geschreven.” Ze vindt echter dat ze onschuldig is.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be