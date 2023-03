De Slagmolen in Oudsbergen, met twee sterren het beste restaurant in Limburg. — © luc daelemans

Ons land telt meer sterrenrestaurants dan ooit tevoren. En zo is er dus ook meer kans voor jou en mij om eens in een sterrenrestaurant te gaan eten. Al kan dat doorgaans niet voor een appel en ei, letterlijk en figuurlijk. Of toch? Wij verzamelden de prijzen van alle bekroonde Vlaamse en Brusselse restaurants en verklappen tips voor een goedkoper etentje.