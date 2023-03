Oplossing gevonden voor asielzoekers die gebouw van Regie der Gebouwen kraakten

Het Brussels Gewest heeft in samenwerking met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een oplossing gevonden voor de asielzoekers die het gebouw aan de Albert II-laan in Sint-Joost bezet houden. Dat meldt Brussels minister-president Rudi Vervoort. Ook Brussels minister Alain Maron en burgemeester Emir Kir van Sint-Joost-ten-Node werden bij de oplossing betrokken.

Tientallen asielzoekers en sympathiserende burgers hebben de voorbije dagen een gebouw in de buurt van het Brusselse Noordstation gekraakt. Het gaat om de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum op de Albert II-laan in de Brusselse gemeente Sint-Joost. De asielzoekers hebben het gebouw zondagnamiddag gekraakt omdat ze op zoek zijn naar opvang. “Volgens onze informatie gaat het om een zeventigtal asielzoekers”, zei Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen er eerder over. “De overgrote meerderheid van hen zal zeker recht hebben op opvang.”

De Regie der Gebouwen had dinsdag een procedure opgestart om het gebouw te laten ontruimen, maar later op de dag kwam goed nieuws van Brussels minister-president Rudi Vervoort. Die kondigde een oplossing aan voor de asielzoekers. Vanaf dinsdag worden 17 mensen opgevangen door Samusocial, kunnen 34 mensen naar een gebouw omkaderd door het vluchtelingencomité (Umbrella Refugee Comitee & Ukrainian Voice Refugee Comitee) en vinden 14 andere mensen onderdak in tijdelijk gebruikte gebouwen van het Brussels Gewest. De opvang van al deze mensen wordt gecoördineerd door Bruss’help, luidt het. Nadien worden zij zo spoedig mogelijk ten laste genomen door Fedasil.

Er wordt ook op gewezen dat de 27 bezetters van de brug in Molenbeek die door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek waren geregistreerd maar bij de evacuatie niet aanwezig waren een uitnodiging hebben gekregen van Fedasil en daar deze week worden opgevangen.

Deze oplossing maakt een vrijwillige ontruiming van het gebouw mogelijk, zodat mensen opnieuw kunnen worden gehuisvest. Het voorstel wordt aan de bewoners overgemaakt, aldus nog minister-president Vervoort.