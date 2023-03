Amnesty hekelt toenemend gebruik van rubberkogels bij betogingen

Amnesty International beschrijft in het rapport ‘My Eye Exploded’ hoe demonstranten en omstanders worden getroffen door het vaak roekeloze en onevenredige gebruik van ‘minder dodelijke wapens’, zoals rubberen kogels en traangasgranaten. Het rapport, dat tot stand kwam in samenwerking met de Omega Research Foundation, is gebaseerd op onderzoeken die de afgelopen vijf jaar werden gevoerd in meer dan dertig landen.

De mensenrechtenorganisatie vermeldt ook het gebruik van een projectielwerper van de Belgische fabrikant FN Herstal. De FN303 is onder meer in Turkije en Thailand op problematische wijze ingezet tegen betogers, meldt de mensenrechtenorganisatie.

Oogletsels

Het gebruik van alle ‘minder dodelijke wapens’ heeft wereldwijd niet enkel geleid tot tientallen doden, maar veroorzaakte ook een alarmerende toename van oogletsels met soms zelfs volledig verlies van gezichtsvermogen, klaagt Amnesty aan. Andere slachtoffers kregen te maken met bot- en schedelbreuken, hersenletsel, inwendige letsels en bloedingen of doorboorde harten en longen door gebroken ribben.

Amnesty International dringt aan op striktere regels. De wapens mogen niet worden gebruikt om demonstranten uiteen te drijven, maar moet beperkt blijven tot situaties waarbij gewelddadige personen een onmiddellijke bedreiging vormen. Er moet bovendien een strenge controle op de wereldwijde productie en handel komen. Zo vraagt Amnesty International dat onder VN-toezicht een verdrag wordt opgesteld dat de “foltervrije handel” in ordehandhavingsmateriaal garandeert.