Na de 2-5 uit de heenmatch: waarom het vanavond toch nog niet helemaal verloren is voor Liverpool tegen Real Madrid

Vanavond moet Liverpool in het Estadio Santiago Bernabéu een 2-5-nederlaag uit de heenwedstrijd zien om te buigen naar een kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League. Tegen dit Real Madrid op voorhand een verloren zaak? Niet helemaal, het recente verleden leert ons dat Liverpool nog niet (helemaal) dood is.

Bournemouth is Manchester United niet. Liverpool leek net op tijd het vertrouwen terug te hebben na de historische 7-0-zege tegen Man U, maar afgelopen weekend ging de ploeg van Jürgen Klopp dan weer met 1-0 onderuit bij Bournemouth. En dat net voor de levensbelangrijke return in de 1/8ste finales van de Champions League bij titelverdediger Real Madrid. Liverpool kreeg twee weken geleden nog een 2-5-pandoering van de Spaanse kampioen, nadat het zelf nochtans al snel een 2-0-voorsprong op het scorebord had gezet. Vanavond moeten de Reds minstens drie keer scoren in Bernabéu, een onmogelijke zaak? Toch niet, zo leert het recente verleden ons.

In de heenmatch op Anfield zette Real Madrid een 2-0-achterstand om in een 2-5-zege, waardoor het nu met één been in de kwartfinales staat. — © DeFodi Images via Getty Images

Chelsea met een klein mirakel

We keren een jaar terug in de tijd. Op 6 april 2022 kijken Chelsea en Real Madrid elkaar in de ogen in de heenmatch van de Champions League-kwartfinales. Karim Benzema pakt uit met een hattrick op Stamford Bridge, Kai Havertz houdt met een eerredder een sprankeltje hoop levend voor de Blues. Al rekent bijna iedereen Real Madrid al zeker van een plek in de halve finales, de Koninklijke walst op dat moment in de vaderlandse La Liga namelijk over alles en iedereen heen.

En toch ging het in Madrid ei zo na mis voor de Spaanse recordkampioen. Chelsea speelde in Bernabéu een geniale partij en stond een kwartier voor tijd 0-3 voor, waardoor de toenmalige titelverdediger virtueel in de halve finales stond. Een mirakel leek in de maak, maar uiteindelijk sleepte Rodrygo verlengingen uit de brand, waarin Karim Benzema Real Madrid toch naar de halve finales zou koppen.

Kijken naar het verleden

Dat het ondanks de hoop een loodzware uitdaging wordt voor de Reds, maken ook de statistieken duidelijk. Die spreken zo goed als allemaal in het voordeel van Real Madrid, maar toch zijn er enkele cijfers die Liverpool mogen doen dromen. Zo won Liverpool in de Champions League van vorig jaar alle drie hun uitwedstrijden in de knock-outfase. Ook werden de Reds in hun laatste tien optredens in de achtste finales van het kampioenenbal slechts tweemaal uitgeschakeld: in 2006 door Benfica en in 2020 door Atlético Madrid.

Zo goed als alle andere statistieken spreken volmondig in het voordeel van Real Madrid. Liverpool kijkt voor hun sprankeltje hoop dan maar vooral naar Chelsea. Oké, de Londense ploeg haalde het vorig jaar uiteindelijk net niet tegen de Koninklijke, maar de Blues keerden wel terug uit wat vooraf een verloren positie bleek. De ene Engelse ploeg gaf vorig jaar dus bijna het goeie voorbeeld, kan de andere dat vanavond overtreffen en de wereld shockeren op het kampioenenbal? Real Madrid – Liverpool, vanavond om 21 uur.