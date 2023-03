Patrik Hrosovsky nog minstens één jaar bij KRC Genk, gesprekken over extra seizoen

Patrik Hrosovsky, die eind volgende maand zijn 31ste verjaardag viert, speelt ook volgend seizoen bij KRC Genk. De club licht immers de optie op een extra seizoen, dat in het contract van de centrale middenvelder is opgenomen. Genk heeft de speler bovendien een aanbod gedaan om het contract te verlengen tot juni 2025, Hrosovsky neemt het voorstel in beraad.

Patrik Hrosovsky verliet in augustus 2019 het Tsjechische Viktoria Plzen voor KRC Genk. De 47-voudige Slovaakse international speelde inmiddels 132 wedstrijden voor de Limburgse club en was daar in een eerder controlerende rol goed voor tien goals en negen assists. Onder Wouter Vrancken groeide hij dit seizoen uit tot één van de leidersfiguren van de huidige leider.(mg)