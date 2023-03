Internet lacht om gigantische jurk van zangeres die zicht van anderen blokkeert op Oscaruitreiking

De naam van zangeres Tems (27) gaat over de tongen sinds de uitreiking van de Oscars zondagavond. Nee, niet omdat de Nigeriaanse won in de categorie ‘Best original song’ voor het nummer ‘Lift me up’ waarvoor ze genomineerd was. Wel omdat haar jurk voor nogal wat ongemak zorgde.

Temilade Openiyi, beter bekend als Tems, droeg een witte jurk van het Amerikaanse label Lever Couture. Het kleed, dat een soort bruid-achtige vibe heeft, scoorde op de rode loper en werd bijgevolg bij heel wat sociale mediagebruikers opgemerkt. Maar of ze die daadwerkelijk ook zullen dragen, is maar de vraag. Later op de avond werd pijnlijk duidelijk dat de jurk niet altijd even praktisch is. Want toen de zangeres plaatsnam in de zaal, kregen enkele genodigden achter haar alleen nog maar een witte koepel te zien. En daar smult het internet uiteraard van.

(tica)