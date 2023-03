Schaduwfavoriet Matthews geeft forfait voor Milaan-Sanremo

Matthews liet maandag via zijn sociale media al weten dat hij corona had, dinsdag bevestigde zijn team Jayco AlUla zijn niet-deelname aan La Primavera. “Het is een ongelofelijke ontgoocheling want Milaan-Sanremo was een belangrijk doel en een race waarvan hij erg houdt, maar zijn gezondheid is nu de prioriteit.” Matthews stond al twee keer op het podium in Milaan-Sanremo (2015 en 2020) en eindigde vorig jaar als vierde.

